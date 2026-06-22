(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - "Rimasti due volte fermi in galleria per oltre un'ora, senza aria condizionata, con una temperatura di 30 gradi a bordo e con i bagni che non funzionano. La situazione è pesante, il treno è pieno, sono 11 carrozze, e ci sono anche tanti bambini e una persona vicino a me si è sentita male accusando una crisi di panico. Dopo molto il treno è riuscito a ripartire ma poco dopo si è nuovamente fermato in un'altra galleria, con a bordo le stesse condizioni. Ora finalmente siamo nuovamente ripartiti, ci hanno detto che arriveremo a Firenze e cambieremo convoglio". E' il racconto di una viaggiatrice di un treno Av di Italo partito da Milano e diretto a Napoli che a causa di un problema elettrico è rimasto fermo in galleria, sulla linea Av, nella zona di Firenzuola, nell'Alto Mugello. "Ci hanno detto che c'era un guasto elettrico - ha aggiunto - e che avrebbero dovuto resettare il treno. E' arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze". Riflessi anche sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, che permane rallentata. I treni Av, rende noto Trenitalia sui suoi canali, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. (ANSA).