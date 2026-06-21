(ANSA) - SENAGO, 21 GIU - Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto. (ANSA).