Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'Audi su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto All'arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per uno non c'è stato nulla da fare. Nel corso delle successive operazioni di recupero dell'auto e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo anche gli altri due giovani, entrambi deceduti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Areu e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente (ANSA).