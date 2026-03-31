(ANSA) - SAN GIORGIO IN BOSCO, 31 MAR - Un ciclista è morto dopo messere stato investito da un'auto a San Giorgio in Bosco, nel Padovano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 di oggi ad un incrocio tra due vie del comune euganeo. Non è ancora nota l'identità della vittima. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem 118 ha dovuto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del Fuoco. di Cittadella che hanno coadiuvato i sanitari nel rcupero della salma. (ANSA).