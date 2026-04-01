(ANSA) - VERBANIA, 01 APR - Ancora un avvistamento, questa volta con tanto di video, della lince che da tempo frequenta la val d'Ossola, nell'alto Piemonte. Dopo diversi scatti fotografici, possibili grazie alle foto trappole dislocate sul territorio dalla polizia provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, il felino questa volta è stato ripreso in un video. Grazie alle foto trappole e al lavoro degli agenti che hanno analizzato le tracce lasciate dalla lince sulla neve, è stato possibile seguire il percorso dell'animale che, in più giornate, ha percorso una distanza di quasi 7 chilometri. Si tratta, spiega il comandante Riccardo Maccagno, "della stessa lince maschio apparsa già nel 2022 e che fino a oggi continua a presenziare nelle nostre valli sconfinando però anche nel vicino cantone Ticino, dove la preziosa collaborazione coi colleghi svizzeri dell'ufficio caccia e pesca ha riconfermato l'individuo". Il riconoscimento è stato possibile confrontando le macchie del mantello dell'animale, unico elemento certo di riconoscimento. La polizia provinciale del Vco fa sapere che già nel 2013 e nel 2015 erano stati avvistati altri due esemplari maschi di lince, di cui si sono però poi perse le tracce. "La lince - conclude Maccagno - è conosciuta anche come fantasma delle foreste. E' assolutamente innocua per le persone: dotata di sensi sviluppatissimi riesce ad avvertire la nostra presenza a molta distanza, evitando così un incontro con l'uomo". (ANSA).