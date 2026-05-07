(ANSA) - TORINO, 07 MAG - L'Università di Torino ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa a Drew Weissman, Premio Nobel per la Medicina nel 2023, universalmente riconosciuto per il ruolo avuto nello sviluppo della tecnologia a Rna messaggero. La cerimonia si è svolta oggi nell'Aula Magna Storica del Rettorato. Weissman è stato insignito del Nobel insieme a Katalin Karikó per le scoperte sulle modifiche delle basi nucleosidiche che hanno reso possibile lo sviluppo di vaccini a mRna efficaci contro la pandemia da Covid-19. Il riconoscimento dell'Università di Torino è motivato "dall'eccezionale valore del suo contributo scientifico, che ha aperto nuove frontiere nella medicina, trasformando radicalmente il modo di sviluppare vaccini ed estendendone l'utilizzo anche a patologie non infettive". Conferendo il titolo a Weissman, l'Ateneo "afferma il valore della ricerca fondamentale, della perseveranza scientifica, dell'interdisciplinarità, della traduzione responsabile della conoscenza e del rapporto tra scienza e bene comune, caratteristiche distintive del lavoro scientifico del professor Weissman". Sono intervenuti per i saluti istituzionali la rettrice Cristina Prandi e il direttore del dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute Enzo Terreno. La laudatio è stata affidata ad Andrea Graziani, coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze biomediche e Oncologia. Weissman, docente dell'Università della Pennsylvania, ha tenuto una lectio doctoralis dal titolo 'mRna Therapeutics'. (ANSA).