(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Sono arrivati per ora nel nostro ateneo 7 studenti palestinesi: non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda ma solo della parte relativa alla loro ammissione, il resto non è di nostra competenza. Nel caso dello studente arrestato, ci siamo occupati dei titoli per accedere al master a cui si era iscritto. Valutiamo se gli studenti hanno i titoli necessari; nel suo caso li aveva. Sul resto non sappiamo nulla. Abbiamo scritto alla Farnesina, siamo in attesa di comunicazioni, non abbiamo informazione aggiornate". A dirlo all'ANSA, è Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Tor Vergata, a proposito di Mahmoud Al Najjar, il giovane che doveva arrivare a studiare nell'ateneo ma è stato arrestato dall'Idf con l'accusa di far parte di Hamas. (ANSA).