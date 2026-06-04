(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Il golden power "è una prerogativa che spetta al governo, quindi sarà il Governo a determinarsi. In punta squisitamente di diritto, poiché l'asset rientra nell'ambito del golden power, ovviamente il governo nel momento in cui l'ha esercitato in passato potrebbe esercitarli". Lo ha detto Alessandro Tonetti, chief legal officer di Cdp, interpellato durante un'audizione alla Commissione d'inchiesta sulle banche in merito al contenzioso con Euronext sulle nime di vertice di Borsa Italiana ed Mts. "Questo è quello che prevede la disciplina, poi altro ovviamente le valutazioni d'opportunità e necessità che spettano all'autorità preposta". (ANSA).