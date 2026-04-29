(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - E' stata riaperta intorno alle ore 9:30, sulla A13 Bologna-Padova, la carreggiata del tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana (Rovigo), in direzione di Padova, che era stato chiuso a causa di un incidente che aveva coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato. Sul luogo dell'evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, hanno agito i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del terzo di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Al momento si registra una coda di 7 chilometri, in smaltimento. (ANSA).