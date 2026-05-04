(ANSA) - LA SPEZIA, 04 MAG - Dopo dieci mesi di importanti lavori di manutenzione straordinaria, il Vespucci, la nave scuola della Marina Militare dedicata al grande esploratore italiano, è appena salpata da La Spezia, sede di assegnazione, e arriverà domani a Genova, prima di ripartire a vele spiegate per un'altra campagna. Il veliero, simbolo dell'eccellenza italiana, attraccherà domani mattina nel porto antico di Genova, dove sosterà dal 5 al 9 maggio e sarà aperto al pubblico per visite ed eventi. Al timone della nave, per la prima volta Nicasio Falica, capitano di vascello nato a Castellammare di Stabia, proprio dove il Vespucci fu costruito, nel lontano 1931. Ai lavori hanno preso parte le maestranze locali, insieme alle industrie nazionali e a ditte del territorio insieme al personale militare di bordo. Gli interventi più importanti sono stati quelli di carpenteria sullo scafo, tra cui la "chiodatura" delle lamiere in acciaio, oltre allo smontaggio completo del timone. Parallelamente sono state fatte le manutenzioni straordinarie agli alberi, mentre alcune imbarcazioni di bordo sono state ricostruite ex-novo. Altre modifiche riguardano i locali di bordo destinati all'Accademia Navale, che qui svolge l'addestramento: ora vi potranno alloggiare un numero maggiore di allievi. (ANSA).