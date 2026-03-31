(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAR - Tiger Woods ha dichiarato che si prenderà una pausa da golf per andare in un centro di disintossicazione, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in Florida ed essere stato accusato di guida sotto l'influenza di sostanze. "E' un passo è necessario per dare priorità al mio benessere e lavorare per raggiungere una guarigione duratura", ha affermato la superstar del golf in una dichiarazione diffusa sui social media poche ore dopo essersi dichiarato non colpevole. "Mi impegno a prendermi tutto il tempo necessario per tornare in una condizione migliore: più sano, più forte e più concentrato, a livello personale e professionale". (ANSA).