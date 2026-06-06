(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato sentito ieri mattina dagli investigatori della Squadra mobile nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino. Come riferito dall'edizione torinese del quotidiano La Stampa, l'uomo, che è ancora in prognosi riservata, avrebbe pronunciato solo poche parole a causa delle sue condizioni. "Non ricordo. Non mi ricordo proprio nulla. Non so, forse ero andato a vedere la partita della Juve con mio zio, o da solo. Ma no, non mi ricordo...", avrebbe detto Basoccu agli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino. Le indagini, coordinate dal pm Paolo Scafi, intanto proseguono per accertare cosa abbia colpito alla testa il commercialista milanese. Nei giorni scorsi gli investigatori avrebbero analizzato e migliorato alcuni filmati acquisiti dalle telecamere presenti nella zona degli scontri. E' stato inoltre ascoltato un testimone che avrebbe assistito alle fasi immediatamente precedenti al ferimento. Si tratterebbe della persona incaricata del trasporto del gruppo ultras Viking, che avrebbe riferito di aver visto un lacrimogeno colpire Basoccu e non una bottiglia o una pietra. Una versione che resta al vaglio della procura. Sul fronte clinico, il trentaseienne continua a migliorare. Nei giorni scorsi è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di neurochirurgia delle Molinette, diretto dal professor Diego Garbossa. Nonostante la prognosi riservata, i medici segnalano progressi costanti anche dal punto di vista neurologico. (ANSA).