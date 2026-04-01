(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Noi guadagniamo sia di giorno che di notte. Cinturrino ci portava via anche 4mila euro al giorno tra droga e soldi". Così uno dei testimoni che sarà ascoltato nell'incidente probatorio sul caso di Carmelo Cinturrino, in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha messo a verbale nelle indagini come il poliziotto avrebbe sfruttato il business dei pusher del bosco di Rogoredo. Il 19enne ha detto che Mansouri voleva dargli "200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno", ma l'agente disse che "lì comandava lui e voleva di più". Una notte sarebbe entrato con altri 4 "vestiti di nero con i volti coperti" e "ha sparato un colpo in aria". (ANSA).