(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - Quella di oggi è la terza e ultima giornata del Raduno del 3° raggruppamento Ana Triveneto, evento al quale a sorpresa interverrà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come hanno annunciato Palazzo Chigi con una nota e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nel suo intervento dal palco. Oggi è il momento più importante del Raduno, cominciato con l'arrivo alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli del Treno storico degli Alpini. Partito da Treviso alle 6 con circa duecento persone a bordo, è giunto in Friuli intorno alle 8:30. Gli alpini, concluso l'ammassamento e resi gli onori alle autorità e ai Gonfaloni dei Comuni e al Labaro nazionale ANA, sfilano in corteo per il centro di Gemona. Intorno alle 13:00 è previsto il passaggio della Stecca dalla Sezione Ana di Gemona a quella di Treviso. Infine, alle 18:00 ci sarà la cerimonia di Ammainabandiera. Al raduno vari esponenti politici, tra i quali il senatore della Lega Marco Dreosto (Lega), la europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) le assessore regionali Barbara Zilli e Cristina Amirante. (ANSA).