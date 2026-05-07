(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il consiglio di amministrazione di Terna, riunitosi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha approvato i risultati al 31 marzo 2026 del gruppo con ricavi in crescita a 988,7 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto al primo trimestre 2025. L'Ebitda (margine operativo lordo) a 697,6 milioni di euro (+7%) e l'utile netto di gruppo del periodo a 276,5 milioni di euro (+0,4%) L'indebitamento finanziario netto si attesta a 12.170,2 milioni di euro, in diminuzione di 830,0 milioni di euro rispetto a fine 2025. Gli investimenti complessivi effettuati dal Gruppo Terna nel periodo sono pari a 511,4 milioni di euro, in calo del -9% rispetto al corrispondente periodo del 2025, che beneficiava della chiusura di milestone rilevanti sui grandi progetti di sviluppo della rete. (ANSA).