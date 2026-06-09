(ANSA) - MILANO, 09 GIU - La Polizia di Stato di Milano con il coordinamento interstatale assicurato da Eurojust e nazionale garantito dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, ha dato esecuzione ai mandati di arresto europei e ai relativi ordini europei d'indagine emessi dall'Autorità giudiziaria austriaca nei confronti di quattro egiziani, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. L'attività è stata sviluppata su richiesta della Procura della Repubblica austriaca di Graz, titolare del procedimento penale da cui è scaturito il provvedimento. L'operazione, sul territorio italiano, è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano e ha portato all'arresto di tre egiziani di 26, 44 e 36 anni, domiciliati tra Milano e provincia. Un quarto egiziano di 41 anni, destinatario dello stesso provvedimento, non è stato rintracciato ed è ricercato. Secondo la ricostruzione dell'Autorità giudiziaria austriaca, i fatti risalgono all'8 febbraio 2026 e si sono verificati in Austria, dove la vittima, un egiziano, sarebbe stata aggredita con estrema violenza, privata della libertà personale e sottoposta a gravi vessazioni da parte degli indagati, anche con l'utilizzo di armi improprie e di un'arma da fuoco. (ANSA).