(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Ha tentato di uccidere la moglie prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. É avvenuto nella serata di domenica a Volvara, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il litigio di ieri sarebbe l'ultimo di una lunga serie. La donna si trova sotto osservazione all'ospedale di Orbassano, ma non è in pericolo di vita. (ANSA).