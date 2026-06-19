(ANSA) - BRESCIA, 19 GIU - Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti nei giorni scorsi all'interno al parco Albertini di Brescia da un nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo, regolare in Italia, ha improvvisamente preso per il collo due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie. Uno è riuscito a scappargli mentre quello di tre anni è stato afferrato al collo e strattonato. La madre ha iniziato ad urlare e un passante, un uomo straniero, è intervenuto bloccando l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Il nigeriano - che ha precedenti per spaccio - ha quindi tentato di colpire anche i poliziotti con calci e pugni ed è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Per lui, che avrebbe un disagio psichico e al momento era sotto l'effetto di alcol e droga, il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno avviando così le procedure per l'espulsione. (ANSA).