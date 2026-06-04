(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Ha tentato buttare giù la fidanzata dalla finestra di un appartamento al terzo piano a Torino al termine di una violenta lite. Per questo un uomo di 32 anni, imprenditore di origini lombarde residente nel Veronese e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentato omicidio e minaccia aggravata. L'episodio è avvenuto nella mattinata del 3 giugno in via Leoncavallo, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile, l'uomo si trovava nell'abitazione della fidanzata, una trentenne di origine ecuadoriana, quando l'avrebbe minacciata con un coltello tentando poi di scaraventarla dalla finestra. La donna è riuscita a sottrarsi all'aggressione e a chiamare il 112 chiedendo aiuto. L'intervento dei militari dell'Arma ha evitato conseguenze più gravi. Il trentaduenne è stato arrestato e trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A tutela della donna è stata attivata la procedura prevista dal codice rosso. (ANSA).