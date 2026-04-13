(ANSA) - MILANO, 13 APR - Lvmh ha segnato nel trimestre ricavi per 19,1 miliardi (-6% a cambi correnti che non sono stati favorevoli e +1% a cambi costanti) con la divisione Fashion & Leather (Moda e Pelletteria) che ha contribuito per 9,2 miliardi (-9% e -2%). Il gruppo "ha dato prova di una buona resilienza in un contesto geopolitico ed economico che è rimasto turbolento, aggravato dal conflitto in Medio Oriente", si legge in una nota. Gli Stati Uniti hanno registrato un buon inizio d'anno. In Europa e in Giappone, la resilienza della domanda locale ha contribuito a compensare in parte la contrazione della spesa turistica. L'Asia (escluso il Giappone) ha registrato una forte crescita, confermando il miglioramento delle tendenze osservato a partire dalla seconda metà del 2025. Il Medio Oriente ha risentito del conflitto scoppiato a marzo, dopo un inizio d'anno molto positivo. La guerra ha avuto un impatto negativo di circa l'1% sulla crescita organica (a cambi costanti) del trimestre. (ANSA).