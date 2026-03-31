- NAPOLI, 31 MAR - Neve sul Vesuvio e temperature in calo. È l'effetto dell'ultimo colpo di coda dell'inverno che sta interessando in queste ore la Campania. Dopo le forti piogge registrate ieri su gran parte dell'area vesuviana, stamattina i residenti delle città poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con uno scenario poco consueto a fine marzo: il Vesuvio risulta infatti innevato per una buona parte. Inevitabile il calo delle temperature, mentre le previsioni non lasciano ben sperare, visto che nelle prossime ore sono annunciate ancora precipitazioni a carattere sparso nel corso dell'intera giornata. Il Vesuvio di nuovo imbiancato a fine marzo, una 'cartolina' dunque insolita nei giorni di primavera. Lo strato di neve ricopre interamente il cratere fino alle quote più basse, offrendo da questa mattina uno spettacolo ben visibile dal Golfo di Napoli.