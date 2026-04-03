(ANSA) - ROMA, 03 APR - Nella mattinata di oggi, si è svolta una telefonata tra Papa Leone XIV e Isaac Herzog, Presidente dello Stato d'Israele, in occasione delle festività pasquali. "Durante il colloquio, è stata ribadita la necessità di riaprire tutti i possibili canali di dialogo diplomatico, per porre fine al grave conflitto in corso, in vista di una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati sull'importanza di proteggere la popolazione civile e di promuovere il rispetto del diritto internazionale e umanitario", riferisce una nota della Santa Sede. Il presidente israeliano Isaac Herzog precisa su X che nella telefonata con Papa Leone, "per scambiarsi gli auguri per le festività di Pesach e Pasqua", si è "discusso della guerra con l'Iran, inclusa la continua minaccia di attacchi missilistici da parte del regime iraniano e dei suoi proxy terroristici contro persone di tutte le fedi. Ho ricordato i recenti attacchi missilistici iraniani su Gerusalemme che sono caduti nell'area di siti sacri per cristiani, musulmani ed ebrei. Anche il popolo iraniano merita un futuro migliore, libero da questo pericoloso e violento regime del terrore". (ANSA).