(ANSA-AFP) - TEHERAN, 06 APR - Il comando militare centrale iraniano ha avvertito che le ritorsioni contro i suoi avversari saranno "molto più devastanti" se questi colpiranno obiettivi civili. "Se gli attacchi contro obiettivi civili si ripeteranno, le prossime fasi delle nostre operazioni offensive e di rappresaglia saranno molto più devastanti e diffuse", ha dichiarato un portavoce del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya in una dichiarazione pubblicata dall'emittente statale Irib su Telegram. (ANSA-AFP).