(ANSA) - TEHERAN, 22 GIU - Il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha affermato oggi che l'Iran ha avuto un "breve colloquio" con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. "La delegazione statunitense, nell'ambito dei suoi colloqui, ha espresso brevemente la propria posizione sulla questione nucleare e anche l'Iran ha parlato della sua posizione in merito", ha dichiarato Baghaei, aggiungendo: "Non si è trattato di una negoziazione, ma semplicemente di un'esposizione delle posizioni delle due parti. L'Iran ha espresso il proprio punto di vista in modo molto chiaro ed esplicito e il ministro degli Esteri Abbabs Araghchi ha invitato la parte americana ad evitare di ripetere le proprie posizioni illogiche sulla questione nucleare, che contengono richieste eccessive», ha aggiunto il portavoce. "Non è ancora giunto il momento di avviare i colloqui principali per un accordo definitivo e, sulla base del Memorandum d'intesa tra i due Paesi, dopo l'attuazione di alcune sue parti, inizieranno questi colloqui", ha affermato, parlando all'agenzia di stampa Irna. (ANSA).