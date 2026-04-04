(ANSA) - TEHERAN, 04 APR - Il ministro iraniano della Scienza, della Ricerca e della Tecnologia, Hossein Simaei Sarraf, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno colpito 30 università in Iran dall'inizio dei loro attacchi contro il Paese, il 28 febbraio, aggiungendo che cinque professori universitari e oltre 60 studenti universitari sono stati uccisi negli attacchi. "Colpire le infrastrutture di un Paese è un crimine contro l'umanità ed è un'azione inaccettabile nel XXI secolo", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia Isna. (ANSA).