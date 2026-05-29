(ANSA) - ROMA, 29 MAG - A 10 anni di distanza dall'uscita del primo mixtape, Aspettando Orange County, Tedua torna con Ryan Ted e si prende subito la vetta della classifica Fimi-Niq dei dischi più venduti della settimana. L'album, un ritorno alle origini per l'artista dei record - che ha all'attivo 79 certificazioni Platino, 39 d'Oro e 3 miliardi di stream global e il 24 giugno terrà il suo primo live allo Stadio Meazza di Milano - domina anche la top ten dei vinili, cd e musicassette. Scivola in seconda posizione Vangelo di Shiva, davanti a un'altra new entry: Amatore di Samurai Jay, che intanto festeggia anche il successo del brano Ossessione, - certificato disco di Platino -, che si conferma alla #1 della classifica singoli per la tredicesima settimana consecutiva ed è anche ufficialmente il brano con più giorni trascorsi alla #1 della Top 50 di Spotify. Stabile in quarta posizione tra gli album Geolier con Tutto è possibile, seguito da Olly con Tutta vita (sempre) (da ben 83 settimane in classifica). Perde quattro posizioni ed è sesto Sayf con Santissimo, mentre risale al settimo posto Bad Bunny con Debi tiràr mas fotos (con una permanenza di 73 settimane). Chiudono la top ten Michael, colonna sonora del film su Michael Jackson che racchiude l'intramontabile repertorio del Re del Pop (mentre l'edizione speciale per i 40 anni di Thriller è al secondo posto tra i vinili), Bresh con Mediterraneo e Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Da segnalare, tra i singoli, il terzo posto di Ultimo con Romantica, il brano che anticipa il nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno (in attesa del live evento da 250mila fan il 4 luglio a Tor Vergata) e, tra i vinili, il debutto in quinta posizione per 17 Re (40Th Anniversairy Edition), il ritorno dello storico album dei Litfiba celebrato con un nuovo singolo e un tour estivo. Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana (dal 22 al 28 maggio). 1) RYAN TED, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC) 2) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC). 3) AMATORE, SAMURAI JAY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 4) TUTTO È POSSIBILE, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 5) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 6) SANTISSIMO, SAYF (LA SANTA/ATLANTIC-WARNER MUSIC) 7) DEBI TIRÀR MAS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC AUDIOGLOBE/THE ORCHARD) 8) MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.), MICHAEL JACKSON (LEGACY RECORDINGS- SONY MUSIC) 9) MEDITERRANEO, BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 10)ANCHE GLI EROI MUOIONO, KID YUGI (EMI- UNIVERSAL MUSIC). Questa la classifica dei singoli: 1) OSSESSIONE, SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) LA TESTA GIRA, FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3) ROMANTICA, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 4) BAD BAD BAD, SHIVA & GEOLIER (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 5) OBSESSED, SHIVA & ANNA (MILANO OVEST/COLUMBIA- SONY MUSIC). E questa quella dei cd, vinili e musicassette: 1) RYAN TED, TEDUA (EPIC-SONY MUSIC) 2) THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION), MICHAEL JACKSON (EPIC/ LEGACY RECORDINGS-SONY MUSIC) 3) NON È SOLO SWAG, DISSA GACHA (COLUMBIA-SONY MUSIC) 4) AMATORE, SAMURAI JAY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) 17 RE (40TH ANNIVERSARY EDITION), LITFIBA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC). (ANSA).