(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il provvedimento con il quale il ministero dei Trasporti ha imposto la precettazione e la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale di tutti i servizi pubblici e privati indetto per il 17 novembre 2023, "non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare", ovvero "senza la previa segnalazione" da parte della Commissione di Garanzia Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità proposta da Cgil e Uil. (ANSA).