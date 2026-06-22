(ANSA) - PIACENZA, 22 GIU - Due bambine, di cinque e sette anni, sono state portate in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dopo che l'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è stata coinvolta in un incidente stradale, al chilometro 150 dell'autostrada A21 tra Torino e Piacenza, nel comune piacentino di Rottofreno, in direzione sud. Intorno alle 9.30 c'è stato un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili. Il tratto autostradale tra Castelsangiovanni e Piacenza è chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco e al 118 di prestare i soccorsi. Al bilancio si aggiungono anche altri due feriti non gravi. (ANSA).