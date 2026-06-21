(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "I rapporti con gli Stati Uniti sono solidi, continuiamo a lavorare con loro. Sono rapporti che durano da secoli, siamo amici degli americani, i dossier aperti continueranno ad andare avanti. Sono state incomprensibili le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti nei confronti del presidente del consiglio Meloni, però con il buon senso e la voglia di continuare a rinforzare le relazioni all'interno dell'Occidente, siamo convinti sostenitori dell'unità dell'Occidente, con grande senso di responsabilità, l'Italia continuerà a sostenere questa azione per far sì che Italia e Usa possano continuare a collaborare all'interno della Nato e all'interno delle relazioni transatlantiche bilaterali". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani. "Sono incomprensibili i messaggi del presidente Trump. Noi abbiamo risposto in maniera forte, abbiamo inviato un segnale, abbiamo annullato la mia visita negli Stati Uniti. Questo non pregiudica le relazioni assolutamente, però non potevamo rimanere in silenzio di fronte alle parole pronunciate da Trump", ha aggiunto Tajani a margine di un evento di 'Comunità in dialogo' di Trivigliano. (ANSA).