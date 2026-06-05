"Vogliamo essere ottimisti, l'importante è che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo, se Putin e Zelensky si parleranno sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un 'cessate il fuoco' durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo". Lo ha detto il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, a margine di una visita nello stabilimento siderurgico della Cogne Acciai Speciali di Aosta. (ANSA).