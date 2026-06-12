(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica di Corea Lee per essere qui con noi stasera. La sua visita di Stato segna un altro passo in avanti importante nel percorso di grande rilancio dei rapporti tra i nostri Paesi. Saluto il ministro degli Esteri Cho, il ministro del Commercio e dell'Industria Kim e tutti gli imprenditori e i rappresentanti delle associazioni di categoria". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Forum economico di alto livello Italia-Corea, presso l'Hotel The Westin Excelsior a Roma, nel quadro della visita di Stato del presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung. "La presenza stasera dei vertici delle nostre più importanti realtà produttive testimonia il comune impegno per la crescita del nostro partenariato economico. Con il Piano d'Azione Strategico 2026-2030 adottato oggi dal presidente del Consiglio Meloni e dal presidente Lee vogliamo dare un forte impulso operativo al nostro Partenariato Strategico Speciale", ha aggiunto. Tajani ha poi sottolineato che "il focus sui settori ad alta tecnologia, come i semiconduttori, e in materia di ricerca e innovazione, dimostra che il nostro è un partenariato strategico che guarda al futuro. Un partenariato che vogliamo rafforzare sempre di più per favorire la crescita di scambi, investimenti e partenariati industriali in tutti i settori più innovativi". (ANSA).