(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - Sul taglio delle accise sui carburanti "il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, è un problema molto contingente, ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia". Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a Rapallo (Genova) al 55/mo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. (ANSA).