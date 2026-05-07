(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Quello di domani con Rubio è un incontro importante. Gli Stati Uniti sono un nostro alleato fondamentale, ci sono ottime relazioni con il Segretario di Stato e naturalmente parleremo della situazione internazionale, delle relazioni bilaterali. Crediamo fortemente nelle relazioni transatlantiche, poi se ci sono dei punti dove non si è d'accordo lo si dice ma questo non significa che non essendo d'accordo su alcune questioni venga meno l'alleanza transatlantica perché l'Europa ha bisogno degli Stati Uniti ma è altrettanto vero che gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Tajani a conclusione della riunione alla Farnesina del Gruppo dei Paesi del Mediterraneo dell'Unione Europea, Med9. "Domani nel corso dell'incontro con Rubio parlerò anche del problema della sicurezza alimentare e dell'accesso ai fertilizzanti attraverso lo stretto di Hormuz, tema del vertice di oggi Med9", ha aggiunto. (ANSA).