(ANSA) - ROMA, 06 GIU - E' prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 e "fino al 3 luglio". Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene ulteriormente dimezzato dagli attuali 10 centesimi (12,2 contando anche l'Iva), a 5 centesimi (6,1 centesimi con l'Iva). La copertura per la nuova proroga ammonta a poco meno di 150 milioni, derivante dall'extra gettito dell'Iva. "Alle minori entrate derivanti" dalla proroga si provvede "con quota parte, pari a 149,4 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal primo maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto", si legge nel decreto. (ANSA).