(ANSA) - ROMA, 06 APR - Settimana di novità al vertice della classifica Cinetel dei film più visti tra il 2 e il 5 aprile. Con qualche sorpresa. Al primo posto arriva Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic con protagonista l'idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, che in appena cinque giorni di programmazione incassa 5.153.757 mila euro. In seconda posizione un'altra new entry, The Drama - un segreto è per sempre, dark comedy di Kristoffer Borgli che forte di una coppia di star come Zendaya e Robert Pattinson, in cinque giorni incassa 1.253.272. Scende dal primo al terzo posto L'ultima missione: Project Hail Mary con un incasso di 587.907 , arrivando ad un totale di 3.639.563. Sono italiani gli altri due titoli che completano la top five, Che dio perdona a tutti, la novità firmata da Pif che incassa in quattro giorni 462.286 e Cena di classe, la commedia corale di Francesco Mandelli, che scende dalla seconda alla quinta posizione con 431.660 euro. Sono del resto tanti questa settimana i film italiani che si affacciano nella parte alta della classifica. In ottava posizione troviamo Mi batte il corazon (87.975), commedia diretta da Francesco Prisco che vede l'esordio del protagonista Peppe Iodice, in decima Un bel giorno di e con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele (57.594)7, in undicesima Il bene comune (55.010) di Rocco Papaleo. Tra le novità in sala anche Lo straniero, in sesta posizione, che incassa in quattro giorni 116.012 mila euro. Settimo posto per È l'ultima battuta? (110.519), e nono dal terzo che deteneva la scorsa settimana per JS Jampers - Un salto tra gli animali di Daniel Chong con 65.903 mila euro ma un totale di 4.993.923 dopo 5 settimane di programmazione. In totale il box office è in crescita rispetto alla stessa settimana del 2025, con 8.838.113 mila rispetto ai 7.797.586 dell'anno scorso. (ANSA).