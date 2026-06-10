(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - Quindici "Südtirol Alto Adige Ranger" sensibilizzeranno durante la stagione estiva 2026 sul comportamento corretto da tenere in natura e forniranno informazioni in luoghi molto frequentati come il Lago di Braies, il Seceda, i passi dolomitici, presso la chiesetta di Ranui e a Santa Maddalena di Funes, sull'Alpe di Siusi, nonché al Lago di Carezza e nella gola del Bletterbach. Sono stati assunti dalle organizzazioni turistiche locali (Braies, Val Gardena, Alta Badia, Funes, Val d'Ega, Alpe di Siusi, Fiè e Siusi) in collaborazione con i Comuni e dal Geoparc Bletterbach. "Negli ultimi anni l'afflusso di visitatori e visitatrici e le sfide che ne derivano sono aumentati notevolmente in alcune aree. In questo contesto i Südtirol Alto Adige Ranger svolgono una funzione importante: sensibilizzano sul posto in merito al comportamento corretto da tenere nella natura e nel paesaggio e contribuiscono alla loro tutela, soprattutto al di fuori delle aree protette - sottolinea l'assessore provinciale all'ambiente, Peter Brunner - Sostengono i Ranger dei parchi naturali nella loro attività e collaborano anche con il Servizio forestale della Provincia". Per preparare i futuri Südtirol Alto Adige Ranger al loro compito, è stato organizzato un corso di formazione di due giorni e mezzo tenuto da esperti ed esperte del settore. "Il progetto pilota è partito bene. I primi passi sono stati promettenti", sottolinea Elisabeth Berger, del coordinamento Dolomiti Patrimonio mondiale Unesco in Alto Adige presso la ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. I "Südtirol Alto Adige Ranger" sono riconoscibili dalla loro divisa uguale su tutto il territorio. Oltre alla formazione, durante la stagione possono confrontarsi con il Centro visite del parco naturale e la stazione forestale più vicini, approfondire le conoscenze specialistiche e discutere casi concreti. (ANSA).