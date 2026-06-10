(ANSA) - JOHANNESBURG, 10 GIU - Dodici persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco nei pressi di Johannesburg. Lo riferisce la Polizia locale. Secondo quanto riferito, più di dieci uomini armati hanno attaccato una baraccopoli vicino alla città, uccidendo dodici persone nella notte tra ieri e oggi. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 23:00 di ieri, quando circa dieci individui armati sono arrivati in auto nella zona e hanno attaccato la baraccopoli, ha dichiarato una portavoce della polizia. "Le indagini preliminari indicano che dodici persone sono morte a seguito di questo attacco", ha affermato il colonnello Dimakatso Nevhuhulwi. (ANSA).