(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Alcuni manifesti con il volto del vicepremier Matteo Salvini sono stati bruciati questa mattina all'università La Sapienza nel corso di una manifestazione degli studenti in vista di un corteo "contro guerra razzismo e sfruttamento" in programma sabato 13, lo stesso giorno in cui a Roma è prevista l'iniziativa sulla remigrazione. "Dalla Sapienza un segnale chiaro: Gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici e andranno verso il Ministero di Salvini - dicono gli studenti di Cambiare Rotta - volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro. Mentre in città sfileranno i cortei per la remigrazione e oro vita, noi scendiamo in piazza con una parola d'ordine chiara. Respingiamoli: l'unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignita" (ANSA).