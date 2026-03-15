(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "I dati Eurostat ci dicono che il trasporto pubblico locale in Italia va rafforzato. Come Agens sentiamo la responsabilità di un settore che deve fare il suo, deve continuare a migliorare qualità e attrattività dei servizi, ma questo sforzo non può essere lasciato solo sulle spalle degli operatori: servono investimenti certi, programmazione stabile e politiche che sostengano davvero chi ogni giorno garantisce mobilità a milioni di cittadini. Il trasporto pubblico è una scelta strategica per ridurre traffico, emissioni e disuguaglianze, non possiamo permetterci di ignorarlo". Questo il commento di Gianpiero Strisciuglio, presidente di Agens, l'associazione di Confindustria che rappresenta gli interessi del settore dei trasporti e dei servizi, agli ultimi dati Eurostat. (ANSA).