(ANSA) - BENEVENTO, 03 GIU - Sarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per 'I convitati di pietra' (Einaudi), a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026. Nella prima votazione, il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci, con 242 voti per 'Platone. Una storia d'amore' (Feltrinelli). Terza Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani), 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con 'Donnaregina' (Mondadori), 184 voti e da Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), 170 voti. Ripescata Elena Rui con 'Vedove di Camus' (L'orma), 163 voti. A votare sono stati, tra voti singoli e collettivi, in 677 su 800 (84,6% degli aventi diritto). Accedono alla seconda votazione sei libri anziché cinque secondo l'art. 7 del regolamento di votazione che prevede che se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, vada in finale quello con il punteggio maggiore. La serata finale sarà per la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma e in diretta televisiva su Rai 3, con la conduzione di Pino Strabioli e Gloria Campaner. (ANSA).