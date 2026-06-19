(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 GIU - Via libera dal Consiglio regionale della Calabria allo stanziamento di 100mila euro a favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara. Il provvedimento, contenuto nella Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per gli anni 2026-2028, è stato adottato per "garantire il rispetto della dignità delle vittime, il necessario sostegno ai loro familiari, assicurando interventi straordinari finalizzati a sostenere le spese connesse alle esigenze delle famiglie delle vittime". Tra queste "le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimento, sostenute per raggiungere la Calabria per l'espletamento delle procedure connesse al riconoscimento e per il rimpatrio delle salme". (ANSA).