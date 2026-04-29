(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Potrebbe essere a rischio la campagna antincendio boschiva 2026 con la flotta nazionale dei Canadair? Per ora regna l'incertezza anche se per quest'anno potrebbe esserci già una soluzione-ponte da parte del ministero dell'Interno. La gara per l'affidamento del servizio di gestione operativa e logistica per un importo a base d'asta pari a 479.174.759,22 euro per 7 anni su tre basi in Liguria, Lazio e Calabria, è stata infatti annullata dal Consiglio di Stato che ha ribaltato una sentenza del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso della Società Aerea Protezione & Ambiente a r.l. - AIR SP&A s.r.l. che ha poi fatto appello. La notizia è stata anticipata dall'Unione Sarda. Sia il ricorso al Tar che l'appello vertono sulla scelta di mettere a bando l'appalto in un unico lotto "in ragione dell'intrinseca unitarietà dell'oggetto e delle finalità delle prestazioni, che non consentono la suddivisione efficace ed efficiente in lotti funzionali, né prestazionali. Inoltre, il modello adottato consente di valorizzare economie di scala". "Da tale motivazione non emerge alcuna ragione idonea a spiegare la mancata ripartizione della commessa secondo criteri quantitativi - si legge nella sentenza di secondo grado del dicembre 2025 alla quale fa riferimento il quotidiano - Ai fini del legittimo esercizio del potere di disporre l'affidamento di un appalto in lotto unico, in deroga al principio che tendenzialmente ne impone la suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha uno specifico onere di dare conto delle ragioni che ostano all'applicazione di ciascuno dei tre differenti criteri di ripartizione della commessa, individuati dall'art. 58, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023. La motivazione deve, infatti, consentire di ricostruire il percorso logico attraverso cui si è formata la volontà dell'amministrazione, per cui è necessario che essa abbia riguardo a ciascuno dei suddetti criteri di possibile ripartizione contemplati dalla norma". Per la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, sentita a margine dell'assemblea generale della Commissione Isole della Cpmr, "non ci può essere interruzione di servizio pubblico, quindi ci sarà continuità. Ovviamente i costi saranno maggiori e quindi noi non siamo contenti del fatto di dover sostenere una campagna antincendio con dei costi maggiori, ma la continuità del servizio non è in discussione. Ci sarà ovviamente il servizio legato ai Canadair" (ANSA).