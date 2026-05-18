(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Stellantis ha intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare l'utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall'intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie Nvidia, all'interno della propria rete produttiva globale. Questa iniziativa conferma l'impegno di Stellantis nel trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie basate sui dati. Il progetto - spiega una nota - unisce l'esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell'ambito della physical Ia e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie Omniverse di Nvidia. L'obiettivo è esplorare lo sviluppo di ambienti manifatturieri virtuali di nuova generazione, alimentati da dati in tempo reale e intelligenza artificiale. "Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis. Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e Nvidia, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti" spiega Francesco Ciancia, responsabile Manufacturing di Stellantis. "Nel settore manifatturiero, la vera opportunità oggi è scalare l'Ia all'interno di processi industriali complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile per il business. Grazie alla collaborazione con Accenture e all'utilizzo delle tecnologie di calcolo e simulazione di Nvidia, Stellantis è nella posizione ideale per accelerare la trasformazione della manifattura e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni", afferma Tracey Countryman, supply chain and engineering global lead di Accenture. (ANSA).