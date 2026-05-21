(ANSA) - AUBURN HILLS, 21 MAG - Stellantis prevede, nel nuovo piano strategico, 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Durante la sessione mattutina del suo Investor Day, presso la sede di Auburn Hills, Michigan, in Nord America il gruppo ha definito i pilastri fondamentali della sua strategia per il futuro, in un un piano che John Elkann ha definito "ambizioso ma realistico". Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Gli obiettivi finanziari saranno comunicati nel corso dell'Investor Day. (ANSA).