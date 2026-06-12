(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito di "non avere intenzione di andarsene" e di non ritenere che il Labour "debba gettare il Paese nel caos di un'elezione interna per la leadership". Ma ha aggiunto che, se una sfida dovesse comunque verificarsi, è pronto ad affrontarla. Il primo ministro laburista ha parlato nel corso di un'intervista alla Bbc dopo le dimissioni shock di John Healey da ministro della Difesa, e del suo numero 2, Al Carns, mentre si moltiplicano le pressioni e le richieste di dimissioni per sir Keir. "Voglio completare il lavoro per cui sono stato eletto. Per questo ho sempre detto che non mi allontanerò dall'impegno preso nel 2024 di servire il mio Paese e dal mandato che ho ricevuto dal popolo britannico per farlo", ha detto ancora Starmer, ripetendo quanto va affermando ormai da settimane a fronte della crisi sempre più profonda del suo premierato. (ANSA).