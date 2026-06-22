(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Il premier britannico uscente Keir Starmer ha dichiarato di aver chiesto al Comitato esecutivo nazionale del Labour di fissare un calendario per la corsa alla leadership del partito, con apertura delle candidature il 9 luglio e chiusura il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. In caso di sfida, il nuovo leader e premier sarebbe in carica entro la ripresa dei lavori di Westminster a settembre. Se invece il rivale Andy Burnham si presenterà come unico candidato - ipotesi che nelle ultime ore ha preso sempre più piede sotto forma della cosiddetta "incoronazione" - il passaggio di consegne al nuovo primo ministro avverrà già a metà luglio. Starmer ha detto che rimarrà in carica fino a quando non ci sarà un suo successore, precisando di aver avvertito re Carlo. (ANSA).