(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer. "Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi", ha aggiunto Starmer. Secondo la Bbc, l'operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore. "Nella prima operazione di questo genere guidata dal Regno Unito, la nave Smyrtos è stata abbordata dai commandos della Royal Marine e da agenti delle forze dell'ordine appositamente addestrati della National Crime Agency", ha spiegato in una nota il ministero della Difesa britannico. La nave, aggiunge il comunicato, sarà ora spostata a un ormeggio al largo della costa meridionale dell'Inghilterra e monitorata. (ANSA).