(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - I disordini anti-migranti di Belfast sono "scioccanti e del tutto inaccettabili". Lo ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato a un rifugiato sudanese. "Non esiste alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità, né per chi li ha incoraggiati, online o altrove", ha affermato Starmer, aggiungendo che "è evidente che le persone sono state prese di mira a causa della loro origine" e che "i responsabili sentiranno tutta la forza della legge". (ANSA).