(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Il premier britannico Keir Starmer ha definito come "avventati" ma non "ostili" i colpi di avvertimento sparati ieri nella Manica dalla fregata russa Admiral Grigorovich mentre una barca a vela di 12 metri battente bandiera del Regno Unito si avvicinava pericolosamente alla nave militare. "Ne abbiamo discusso al G7, dobbiamo stare in guardia. Ma la valutazione del ministero della Difesa è che la nave militare fosse in transito", ha sottolineato il primo ministro parlando da Evian. (ANSA).