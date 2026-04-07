(ANSA) - AREZZO, 07 APR - Condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione un trentenne per aver staccato con un morso parte della lingua alla compagna incinta di 29 anni, al culmine di una lite avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco, ad Arezzo. La sentenza è stata emessa dal tribunale aretino. L'uomo era imputato per lesioni gravissime e maltrattamenti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni. La vittima, all'epoca in gravidanza, fu soccorsa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per il reimpianto della porzione di lingua. Successivamente ha dato alla luce un figlio, riconosciuto dall'imputato, il padre. Disposta in sentenza una provvisionale di 25.000 euro a fini di risarcimento. L'uomo, detenuto, è stato ricondotto in carcere al termine dell'udienza. (ANSA).